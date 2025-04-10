У Дніпрі вже вісім постраждалих через ракетний удар росіян

Удар по Дніпру

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 10 квітня, вдарили балістичною ракетою по Дніпру.

Як з'ясувалося пізніше, окупанти цілили по заводу компанії "Біосфера", яка виробляє підгузки, серветки та іншу продукцію для мирних жителів.

Внаслідок російської атаки частину складів компанії в Дніпрі було знищено. Загинув 42-річний чоловік, який був співробітником "Біосфери".

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на удар, наголосив, що Росія ігнорує дипломатію. Він закликав застосувати тактику тиску проти РФ, щоб припинити війну.

Детальніше про атаку - в матеріалі РБК-Україна.

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