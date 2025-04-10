В Днепре уже восемь пострадавших из-за ракетного удара россиян

Удар по Днепру

Напомним, российские оккупанты сегодня, 10 апреля, ударили баллистической ракетой по Днепру.

Как выяснилось позже, оккупанты целились по заводу компании "Биосфера", которая производит подгузники, салфетки и другую продукцию для мирных жителей.

В результате российской атаки часть складов компании в Днепре была уничтожена. Погиб 42-летний мужчина, который являлся сотрудником "Биосферы".

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на удар, подчеркнул, что Россия игнорирует дипломатию. Он призвал применить тактику давления против РФ, чтобы прекратить войну.

Детальнее об атаке - в материале РБК-Украина.

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