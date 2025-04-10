Попередньо - балістика: Зеленський прокоментував російський удар по Дніпру

Російські окупанти сьогодні, 10 квітня, атакували Дніпро балістичною ракетою - такі попередні висновки після обстеження місця удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського у вечірньому зверненні.

"Зараз тривають роботи в Дніпрі, на місці удару російської ракети. Попередньо - балістика. На жаль, одна людина загинула - мої співчуття рідним та близьким. Станом на цей час відомо про те, що п’ять людей постраждали. Всім надається допомога", - розповів президент.

Зеленський додав, що сьогодні була повітряна тривога в Києві через ударний дрон. Багато повідомлень також надходить з областей про російські удари та обстріли.

"Зокрема, Нікополь, удар російських FPV - пʼять дронів. Це абсолютно усвідомлений удар по місту поблизу продуктового ринку, просто по цивільних. Поранень зазнали 12 людей, і серед них одна дитина", - зазначив глава держави.

Також відомо про російські удари по Харківщині, по Донеччині, Запорізькій та Миколаївській областях. Сумщина постійно страждає від ударів керованих авіабомб.

Зеленський наголосив, що все це відбувається майже через місяць після того, як США запропонували повне припинення вогню.

"Росія очевидно ігнорує дипломатію та використовує контакти зі світом тільки для того, щоб зробити щось вигідне для себе, а не для закінчення війни. Потрібна тактика тиску - тиску на Росію заради того, щоб терор і війна припинились. Я дякую всім у світі, хто допомагає нам у цьому", - підкреслив президент.

Ракетний удар по Дніпру

Нагадаємо, сьогодні, 10 квітня, росіяни вдарили ракетою по Дніпру. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Дмитро Лисак.

"Дніпро. Ворог атакував місто ракетою. На місці удару виникла масштабна пожежа. Є руйнування на території цивільного об'єкта", - зазначив Лисак.

Пізніше Дніпропетровська обласна прокуратура повідомила, що в результаті ворожої атаки на Дніпро одна людина загинула, ще троє травмовані.