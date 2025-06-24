У Дніпрі вже 16 загиблих через ракетний удар росіян, - Зеленський

Внаслідок ракетного удару російських окупантів по Дніпру загинули щонайменше 16 людей. Понад сотня - дістали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського в парламенті Нідерландів і голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака в Telegram.
"Сьогодні в Україні в місті Дніпро люди отримують допомогу після російського балістичного удару. 16 людей загинули. Понад сотню було поранено", - розповів президент.
За його словами, велика кількість будинків пошкоджена. Також пошкоджено школи. Росіяни навіть потрапили в пасажирський поїзд, який їхав своїм маршрутом.
Зі свого боку Лисак написав, що кількість загиблих у Дніпрі зросла до 15.
"174 людини постраждали. Близько сотні з них залишаються в стаціонарах. Лікарі надають усю необхідну медичну допомогу", - додав він.
Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 24 червня, вдарили ракетами по Дніпру та Самару.
Згідно з останніми даними, було відомо про дев'ятьох загиблих у Дніпрі та двох загиблих у Самарі.
Водночас президент Володимир Зеленський заявляв про понад 160 постраждалих.
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