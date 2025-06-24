У Дніпрі вже 16 загиблих через ракетний удар росіян, - Зеленський

"Сьогодні в Україні в місті Дніпро люди отримують допомогу після російського балістичного удару. 16 людей загинули. Понад сотню було поранено", - розповів президент.

За його словами, велика кількість будинків пошкоджена. Також пошкоджено школи. Росіяни навіть потрапили в пасажирський поїзд, який їхав своїм маршрутом.

Зі свого боку Лисак написав, що кількість загиблих у Дніпрі зросла до 15.

"174 людини постраждали. Близько сотні з них залишаються в стаціонарах. Лікарі надають усю необхідну медичну допомогу", - додав він.