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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В Днепре уже 16 погибших из-за ракетного удара россиян, - Зеленский

Фото: россияне ударили по поезду в Днепре (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Иван Носальский

В результате ракетного удара российских оккупантов по Днепру погибли по меньшей мере 16 человек. Более сотни - получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Нидерландов и главу Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака в Telegram.

"Сегодня в Украине в городе Днепр люди получают помощь после российского баллистического удара. 16 человек погибли. Более сотни были ранены", - рассказал президент. 

По его словам, большое количество домов повреждено. Также повреждены школы. Россияне даже попали в пассажирский поезд, который ехал своим маршрутом. 

В свою очередь Лысак написал, что число погибших в Днепре возросло до 15. 

"174 человека пострадали. Около сотни из них остаются в стационарах. Врачи оказывают всю необходимую медпомощь", - добавил он. 

Погибшие в Днепре

Напомним, российские оккупанты сегодня, 24 июня, ударили ракетами по Днепру и Самару.

Согласно последним данным, было известно о девяти погибших в Днепре и двух погибших в Самаре.

При этом президент Владимир Зеленский заявлял о более чем 160 пострадавших.

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