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У Дніпрі вперше з 2022 року підвищили вартість проїзду у громадському транспорті

Фото: Громадський транспорт у Дніпрі (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Дніпрі зросли тарифи на проїзд у громадському транспорті. Таке рішення прийняли вперше з 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар керівника департаменту транспорту і транспортної інфраструктури міста Ігоря Маковцева "ДніпроTV".

Відтепер поїздка автобусом у Дніпрі коштує 18 гривень, а в електротранспорті – 10 гривень. На деяких довгих автобусних маршрутах вартість підвищено до 20 гривень. 

Як повідомив Ігор Маковцев, рішення про підвищення тарифів зумовлене кількома факторами. Серед них – інфляція, подорожчання технічного обслуговування та зростання курсу іноземної валюти, яке вплинуло на вартість закупівлі запчастин та витратних матеріалів. 

Також у департаменті зазначають, що підвищення вартості проїзду є необхідним для підтримки стабільного рівня зарплат працівників транспортної сфери та збереження кількості обслуговуючого персоналу, особливо в умовах війни. 

Ігор Маковцев наголосив, що це вимушений крок, який дозволить підтримувати міський транспорт у належному технічному стані. До кінця опалювального сезону перегляд тарифів не планується, а подальші зміни залежатимуть від економічної ситуації в країні.

Нагадаємо, у багатьох українських містах у 2024 році підняли вартість проїзду. Деякі – не підвищували тарифи вже понад 3 роки, а у Харкові жителі та гості міста можуть безкоштовно їздити міським транспортом. РБК-Україна розповідало, у яких містах проїзд у громадському транспорті обійдеться найдорожче.

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