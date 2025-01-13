RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

В Днепре впервые с 2022 года повысили стоимость проезда в общественном транспорте

Фото: Общественный транспорт в Днепре (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Днепре выросли тарифы на проезд в общественном транспорте. Такое решение приняли впервые с 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий руководителя департамента транспорта и транспортной инфраструктуры города Игоря Маковцева "ДнепрТѴ".

Отныне поездка автобусом в Днепре стоит 18 гривен, а в электротранспорте - 10 гривен. На некоторых длинных автобусных маршрутах стоимость повышена до 20 гривен.

Как сообщил Игорь Маковцев, решение о повышении тарифов обусловлено несколькими факторами. Среди них – инфляция, подорожание технического обслуживания и рост курса иностранной валюты, которое повлияло на стоимость закупки запчастей и расходных материалов.

Также в департаменте отмечают, что повышение стоимости проезда необходимо для поддержания стабильного уровня зарплат работников транспортной сферы и сохранения количества обслуживающего персонала, особенно в условиях войны.

Игорь Маковцев отметил, что это вынужденный шаг, который позволит поддерживать городской транспорт в надлежащем техническом состоянии. До конца отопительного сезона пересмотр тарифов не планируется, а дальнейшие изменения будут зависеть от экономической ситуации в стране.

Напомним, во многих украинских городах в 2024 году подняли стоимость проезда. Некоторые – не повышали тарифы уже более 3 лет, а в Харькове жители и гости города могут бесплатно ездить городским транспортом. РБК-Украина рассказывало, в каких городах проезд в общественном транспорте обойдется дороже всего.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская областьТролейбусАвтобусы