В Днепре впервые с 2022 года повысили стоимость проезда в общественном транспорте

В Днепре выросли тарифы на проезд в общественном транспорте. Такое решение приняли впервые с 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий руководителя департамента транспорта и транспортной инфраструктуры города Игоря Маковцева "ДнепрТѴ".
Отныне поездка автобусом в Днепре стоит 18 гривен, а в электротранспорте - 10 гривен. На некоторых длинных автобусных маршрутах стоимость повышена до 20 гривен.
Как сообщил Игорь Маковцев, решение о повышении тарифов обусловлено несколькими факторами. Среди них – инфляция, подорожание технического обслуживания и рост курса иностранной валюты, которое повлияло на стоимость закупки запчастей и расходных материалов.
Также в департаменте отмечают, что повышение стоимости проезда необходимо для поддержания стабильного уровня зарплат работников транспортной сферы и сохранения количества обслуживающего персонала, особенно в условиях войны.
Игорь Маковцев отметил, что это вынужденный шаг, который позволит поддерживать городской транспорт в надлежащем техническом состоянии. До конца отопительного сезона пересмотр тарифов не планируется, а дальнейшие изменения будут зависеть от экономической ситуации в стране.
Напомним, во многих украинских городах в 2024 году подняли стоимость проезда. Некоторые – не повышали тарифы уже более 3 лет, а в Харькове жители и гости города могут бесплатно ездить городским транспортом. РБК-Украина рассказывало, в каких городах проезд в общественном транспорте обойдется дороже всего.
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