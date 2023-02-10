У Дніпрі вночі було дуже голосно, але без прильотів, - Повітряні сили

Зазначається, що вночі Повітряні сили збивали дрони.

У командуванні опублікували відео, в якому збивають "Шахеди".

Нагадаємо, що у Дніпрі, Харкові та Запоріжжі сьогодні вночі, 10 лютого, були чутні вибухи. У цих регіонах оголошено повітряну тривогу.

У Харкові окупанти 10 разів завдали ударів. Виникли проблеми з електропостачанням та опаленням.

Нагадаємо, що ввечері 9 лютого Росія запустила територією України безпілотні літальні апарати. Дрони були помічені у напрямі Дніпропетровської, Запорізької, Донецької та Харківської областей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.