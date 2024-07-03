У Дніпрі внаслідок обстрілу пошкоджено ТЦ, - ЗМІ

У Дніпрі внаслідок російської атаки пошкоджено один із торговельних центрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дніпро TV.
"Унаслідок вибухів у Дніпрі пошкоджено один із ТЦ, повідомляють кореспонденти з місця подій", - йдеться у повідомленні.
Проте не повідомляється про який саме ТЦ йде мова.
Крім того, "Суспільне" повідомляє, що біля одного із медзакладів Дніпра сталася пожежа. В одному з приміщень видно задимлення.
Медична директорка закладу розповіла, що наразі інформації про поранених чи загиблих немає.
Сьогодні зранку російські загарбники випустили по Україні дрони-камікадзе та ракети, внаслідок чого було чути вибухи у Дніпрі та Запоріжжі.
2 липня ввечері російські війська завдали ракетного удару по Дніпропетровській області. Силами української протиповітряної оборони ворожу ракету було успішно збито, проте обійшлося без постраждалих.
1 липня вночі окупанти обстріляли Дніпро балістичними ракетами. Внаслідок атаки семеро людей отримали поранення. Пошкоджень зазнали супермаркет та житлові будинки.
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