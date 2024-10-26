У Дніпрі внаслідок атаки пошкоджено лікарню імені Мечникова, - Зеленський

Глава держави відреагував на вечірні та нічні удари ворога по Києву, Дніпру, Сумській, Хмельницькій областях та іншим нашим регіонам.

"Після всього, сказаного в Казані (на саміті БРІКС, - ред.), російські вбивці повернулись до своєї звичної справи. І це ще раз доводить, що не розмовами може бути зупинена агресія, а тільки рішучими діями на захист держави і народу, проти яких розвʼязана війна", - зазначив президент.

Зеленський підтвердив, що внаслідок атаки на Дніпро пошкоджена одну з найважливіших лікарень України - лікарню імені Мечникова, а також житлові будинки.

Через обстріл загинули три людини, серед них дитина. У Києві внаслідок атаки загинула 14-річна дівчинка.

"Вже третій рік триває ця війна, яка має лише одного винуватця - Москву. Саме тому потрібен такий тиск на агресора, який здатен змусити його до припинення терору і війни. Надійні мир та безпека здобуваються лише завдяки силі та рішучості", - додав президент.

Фото: Зеленський відреагував на російські обстріли (t.me/V_Zelenskiy_official)