В Днепре в результате атаки повреждена больница имени Мечникова, - Зеленский

Глава государства отреагировал на вечерние и ночные удары врага по Киеву, Днепру, Сумской, Хмельницкой областям и другим нашим регионам.

"После всего, сказанного в Казани (на саммите БРИКС, - ред.), российские убийцы вернулись к своему привычному делу. И это еще раз доказывает, что не разговорами может быть остановлена агрессия, а только решительными действиями в защиту государства и народа, против которых развязана война", - отметил президент.

Зеленский подтвердил, что в результате атаки на Днепр повреждена одна из важнейших больниц Украины - больница имени Мечникова, а также жилые дома.

Из-за обстрела погибли три человека, среди них ребенок. В Киеве в результате атаки погибла 14-летняя девочка.

"Уже третий год продолжается эта война, имеющая только одного виновника - Москву. Именно поэтому нужно такое давление на агрессора, которое способно заставить его к прекращению террора и войны. Надежные мир и безопасность приобретаются только благодаря силе и решительности", - добавил президент.

Фото: Зеленский отреагировал на российские обстрелы (t.me/V_Zelenskiy_official)