В Днепре в результате атаки повреждена больница имени Мечникова, - Зеленский

Больница имени Мечникова в Днепре была повреждена в результате атаки России в ночь на 26 октября. Это одна из важнейших больниц Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в Telegram.
Глава государства отреагировал на вечерние и ночные удары врага по Киеву, Днепру, Сумской, Хмельницкой областям и другим нашим регионам.
"После всего, сказанного в Казани (на саммите БРИКС, - ред.), российские убийцы вернулись к своему привычному делу. И это еще раз доказывает, что не разговорами может быть остановлена агрессия, а только решительными действиями в защиту государства и народа, против которых развязана война", - отметил президент.
Зеленский подтвердил, что в результате атаки на Днепр повреждена одна из важнейших больниц Украины - больница имени Мечникова, а также жилые дома.
Из-за обстрела погибли три человека, среди них ребенок. В Киеве в результате атаки погибла 14-летняя девочка.
"Уже третий год продолжается эта война, имеющая только одного виновника - Москву. Именно поэтому нужно такое давление на агрессора, которое способно заставить его к прекращению террора и войны. Надежные мир и безопасность приобретаются только благодаря силе и решительности", - добавил президент.
Фото: Зеленский отреагировал на российские обстрелы (t.me/V_Zelenskiy_official)
В ночь на 26 октября российские оккупанты ударили баллистикой по Днепру. В результате атаки повреждена больница, дома, частично разрушен двухэтажный дом. Из-под завалов достали тела трех жертв.
По состоянию на 11:00 количество пострадавших в Днепре выросло до 20. Среди них девочки 8 и 16 лет и два 17-летних парня.
Кроме того, оккупанты атаковали Киев дронами. В Соломенском районе повреждена многоэтажка, там вспыхнул пожар. В результате атаки погиб 14-летний ребенок, шесть человек пострадали.
В Киевской области упали обломки дронов, известно о жертве и ребенке, который получил ранения.
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