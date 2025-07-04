У Дніпрі вкотре за день пролунали вибухи: росіяни вдарили балістикою

У Дніпрі вдень 4 липня вже вдруге за день пролунали вибухи. Перед цим Повітряні сили оголошували загрозу застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Дніпро TV та допис Повітряних сил Збройних сил України.

Зазначається, що ПС ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. Через кільки хвилин у районі Дніпра було чутно вибухи. "Загроза застосування балістичного озброєння зі східного напрямку!", - сказано у повідомленні. На цей момент точно невідомо, куди саме прилетіла балістична ракета окупантів. За одними даними, атаковано передмістя Дніпра, за іншими даними, моніторингові канали повідомляють про те, що під ударом опинився Самар. Окупанти для атаки використали балістичну ракету "Іскандер-М" з району Ростовської області РФ. Про наслідки атаки поки що нічого не повідомлялося. Місцева влада також не коментувала вибухи.