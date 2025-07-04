В Днепре в очередной раз за день прогремели взрывы: россияне ударили баллистикой
В Днепре днем 4 июля уже второй раз за день прозвучали взрывы. Перед этим Воздушные силы объявляли угрозу применения баллистического вооружения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Днепр TV и сообщение Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Отмечается, что ВС ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения. Через несколько минут в районе Днепра были слышны взрывы.
"Угроза применения баллистического вооружения с восточного направления!", - сказано в сообщении.
На данный момент точно неизвестно, куда именно прилетела баллистическая ракета оккупантов. По одним данным, атакован пригород Днепра, по другим данным, мониторинговые каналы сообщают о том, что под ударом оказался Самар. Оккупанты для атаки использовали баллистическую ракету "Искандер-М" из района Ростовской области РФ.
О последствиях атаки пока ничего не сообщалось. Местные власти также не комментировали взрывы.
Не первые взрывы за сутки
В Днепре уже раздавались взрывы утром. Так, в 10:29 Воздушные силы сообщили о появлении вражеских ударных беспилотников на западе Днепропетровской области, которые двигались в направлении на запад и юг. В 10:57 в Днепре прозвучали первые взрывы, а уже через минуту - повторные. По информации СМИ, в 12:58 в городе снова были слышны громкие взрывы.
После 13:00 в городе были слышны очередные взрывы. Предварительно, силы противовоздушной обороны уничтожали российский БПЛА-разведчик.
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