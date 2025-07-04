В Днепре в очередной раз за день прогремели взрывы: россияне ударили баллистикой

В Днепре днем 4 июля уже второй раз за день прозвучали взрывы. Перед этим Воздушные силы объявляли угрозу применения баллистического вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Днепр TV и сообщение Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что ВС ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения. Через несколько минут в районе Днепра были слышны взрывы.

"Угроза применения баллистического вооружения с восточного направления!", - сказано в сообщении.

На данный момент точно неизвестно, куда именно прилетела баллистическая ракета оккупантов. По одним данным, атакован пригород Днепра, по другим данным, мониторинговые каналы сообщают о том, что под ударом оказался Самар. Оккупанты для атаки использовали баллистическую ракету "Искандер-М" из района Ростовской области РФ.

О последствиях атаки пока ничего не сообщалось. Местные власти также не комментировали взрывы.