В Днепре решили выплатить до 500 тысяч грн компенсаций за ущерб, нанесенный обстрелами РФ
Мэрия Днепра решили выплатить горожанам до 500 тысяч грн компенсаций за ущерб, нанесенный обстрелами Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее решение в ходе 28-й сессии горсовета.
По оценке повреждений, нанесенных российскими ракетами или взрывными волнами от них, следует обратиться в администрацию своего района. Там уже созданы специальные комиссии.
Следующий шаг - написание заявления на имя городского головы и сбор общего пакета документов на получение финансовой поддержки. С этим тоже помогут в администрации.
Так, сообщая заявление, в нем нужно указать обстоятельства, при которых произошло разрушение, а также свое место регистрации, контактный телефон, серию и номер украинского паспорта, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный номер).
Остальные документы:
- копия паспорта гражданина Украины (заявителя) или копия ID-карты с добавлением копии выписки из Единого государственного демографического реестра относительно регистрации места жительства или копии справки о регистрации места жительства;
- копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (идентификационного номера) гражданина (или копия документа, свидетельствующего об отказе в его получении);
- копии документов, удостоверяющих право собственности или право владения, пользование поврежденным имуществом (при наличии);
- акт комиссии по обследованию поврежденных построек и сооружений, объектов незавершенного строительства вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации администраций районов Днепровского городского совета;
- при необходимости - акт и отчет технического обследования, который составляется привлеченными специалистами по заказу администраций районов Днепровского городского совета, если оценка степени повреждений и ущерба требует такого обследования.
Далее о получении денежной компенсации заявителю будет проинформирован департамент социальной политики городского совета. Помощь предоставляется как владельцам имущества, так и официальным арендаторам. Кроме того, учтены ситуации, когда есть несколько хозяев квартир или домов.
В то же время собранные документы в будущем закладывают механизм взыскания возмещений из России.
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