У Дніпрі викрили підпільний осередок "Партії Шарія", який готував масові заворушення

У ході обшуків у приміщеннях прокремлівського осередку партії правоохоронці виявили інструкції з алгоритмом дій щодо провокації масових заворушень під час громадських заходів.

Повідомляється, що зловмисники також готувались до проведення вуличних акцій на підтримку окупантів у разі наближення лінії фронту або захоплення регіону.

Окрім цього, правоохоронці знайшли "угоди" представників партії про нерозголошення інформації щодо своєї підривної діяльності проти України.

За даними слідства, заборонений партійний осередок організував виходець з Донецької області, який прибув до Дніпра під виглядом переселенця. Він перебував на постійному зв’язку з представниками Шарія, які переховуються за кордоном та облаштував підпільне відділення "політсили" у власному помешканні.

Для конспірації чоловік контактував виключно з "перевіреними" особами і максимально приховував адресу свого проживання.

У результаті слідчо-оперативних дій правоохоронці також виявили у помешканні організатора "підпілля" склади з ворожими виданнями, листівками та фінансову "звітність" щодо витрат на антиукраїнську діяльність. Вилучені матеріали направили на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій.

У межах кримінального провадження за ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу, триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушень і притягнення винних до відповідальності.