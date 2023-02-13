В Дніпропетровській області діяла банда, до складу якої входили вісім чоловік. Злочинці організували наркобізнес.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.
"Виготовляли метамфетамін в облаштованих нарколабораторіях, інгредієнти завозили з-за кордону. Продаж психотропу підозрювані здійснювали в місті методом "із рук в руки" та поштовими замовленнями по території України", - пише пресслужба.
Оплату за свій "товар" злочинці приймали на банківській карти або ж готівку. Щомісяця бізнес банди приносив їм понад 12 млн гривень.
Фото: в Дніпрі викрили наркобізнес з мільйонними доходами (gp.gov.ua)
Під час 10 санкціонованих обшуків у різних регіонах України, правоохоронці вилучили:
"Сімох учасників групи затримано у порядку ст. 208 КПК України. Наразі чотирьом із них обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави", - додає пресслужба.
Наразі вживаються заходи для встановлення місцеперебування співорганізатора злочину.
"Один із затриманих перебуває під судовим слідством в іншому кримінальному провадженні. У зв’язку з вчиненням ним даного злочину, внесена раніше застава у розмірі 1,5 млн грн буде стягнута у дохід держави. Також вирішується питання про накладення арешту на майно підозрюваних", - пише пресслужба.
Фото: в Дніпрі викрили наркобізнес з мільйонними доходами (gp.gov.ua)
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