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В Днепре разоблачили наркобизнес с миллионными доходами

Фото: в Днепре разоблачили наркобизнес с миллионными доходами (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Днепропетровской области действовала банда, в состав которой входили восемь человек. Преступники организовали наркобизнес.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.

"Изготовляли метамфетамин в обустроенных нарколабораториях, ингредиенты завозили из-за границы. Продажа психотропа подозреваемые осуществляли в городе методом "из рук в руки" и почтовыми заказами по территории Украины", - пишет пресс-служба.

Оплату за свой "товар" преступники принимали на банковской карты или наличные. Ежемесячно бизнес банды приносил им более 12 млн. гривен.

Фото: в Днепре разоблачили наркобизнес с миллионными доходами (gp.gov.ua)

Во время 10 санкционированных обысков в разных регионах Украины правоохранители изъяли:

  • около 2 кг психотропов, стоимость которых составляет на черном рынке 4,5 млн. грн;
  • лабораторное оборудование;
  • черновые записи;
  • мобильные телефоны;
  • банковские карты;
  • денежные средства;
  • гранаты РГД-5;
  • автомат АКС и патроны;
  • элитные автомобили.

"Семь участников группы задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. В настоящее время четырем из них избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", - добавляет пресс-служба.

В настоящее время принимаются меры по установлению местопребывания соорганизатора преступления.

"Один из задержанных находится под судебным следствием в другом уголовном производстве. В связи с совершением им данного преступления, внесенный ранее залог в размере 1,5 млн грн будет взыскан в доход государства. Также решается вопрос о наложении ареста на имущество подозреваемых", – пишет пресс-служба.

Фото: в Днепре разоблачили наркобизнес с миллионными доходами (gp.gov.ua)

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Днепропетровская область