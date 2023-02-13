В Днепре разоблачили наркобизнес с миллионными доходами
В Днепропетровской области действовала банда, в состав которой входили восемь человек. Преступники организовали наркобизнес.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.
"Изготовляли метамфетамин в обустроенных нарколабораториях, ингредиенты завозили из-за границы. Продажа психотропа подозреваемые осуществляли в городе методом "из рук в руки" и почтовыми заказами по территории Украины", - пишет пресс-служба.
Оплату за свой "товар" преступники принимали на банковской карты или наличные. Ежемесячно бизнес банды приносил им более 12 млн. гривен.
Фото: в Днепре разоблачили наркобизнес с миллионными доходами (gp.gov.ua)
Во время 10 санкционированных обысков в разных регионах Украины правоохранители изъяли:
- около 2 кг психотропов, стоимость которых составляет на черном рынке 4,5 млн. грн;
- лабораторное оборудование;
- черновые записи;
- мобильные телефоны;
- банковские карты;
- денежные средства;
- гранаты РГД-5;
- автомат АКС и патроны;
- элитные автомобили.
"Семь участников группы задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. В настоящее время четырем из них избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", - добавляет пресс-служба.
В настоящее время принимаются меры по установлению местопребывания соорганизатора преступления.
"Один из задержанных находится под судебным следствием в другом уголовном производстве. В связи с совершением им данного преступления, внесенный ранее залог в размере 1,5 млн грн будет взыскан в доход государства. Также решается вопрос о наложении ареста на имущество подозреваемых", – пишет пресс-служба.
Фото: в Днепре разоблачили наркобизнес с миллионными доходами (gp.gov.ua)
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