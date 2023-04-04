В Дніпрі викрили агента Кремля, який "зливав" розташування авіації ЗСУ

"Зловмисник збирав розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території області", - йдеться в повідомленні.



Як розповіли в СБУ, насамперед ворога цікавили місця розміщення та режими роботи українських військових літаків на території регіону. Зокрема, агент фіксував регулярність вильотів, кількість літаків тощо.



"Крім того, він передавав агресору інформацію про наслідки повітряних ворожих атак на місто. Ці відомості окупанти планували використати для підготовки та здійснення масованих авіаударів по території регіону", - додали в відомстві.



Як зазначають в прес-службі, отримані відомості він надсилав до гру через месенджер у вигляді електронних координат та медіафайлів з прив’язкою до місцевості.



Під час обшуку за місцем проживання фігуранта виявлено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з агресором.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).



Суд обрав зраднику запобіжний захід - тримання під вартою. Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Як повідомлялось, жителька Краматорська Донецької області передавала окупантам інформацію про розміщення захисників. Також вона наводила російські ракети на лікарні та гуртожитки.

Також СБУ затримала жителя Закарпатської області, який за вказівкою агресора штучно розпалював антисемітські настрої в регіоні.