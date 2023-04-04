В Днепре разоблачили агента Кремля, который "сливал" расположение авиации ВСУ

"Злоумышленник собирал разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории области", - говорится в сообщении.

Как рассказали в СБУ, прежде всего, врага интересовали места размещения и режимы работы украинских военных самолетов на территории региона. В частности, агент фиксировал регулярность вылетов, количество самолетов и т.п.

"Кроме того, он передавал агрессору информацию о последствиях воздушных вражеских атак на город. Эти сведения оккупанты планировали использовать для подготовки и осуществления массированных авиаударов по территории региона", - добавили в ведомстве.

Как отмечают в пресс-службе, полученные сведения он посылал в игру через мессенджер в виде электронных координат и медиафайлов с привязкой к местности.

Во время обыска по месту жительства фигуранта обнаружен мобильный телефон, используемый для коммуникации с агрессором.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Суд избрал предателю меру пресечения - содержание под стражей. Продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Как сообщалось, жительница Краматорска Донецкой области передавала оккупантам информацию о размещении защитников. Также она приводила российские ракеты в больницы и общежития.

Также СБУ задержала жителя Закарпатской области, который по указанию агрессора искусственно разжигал антисемитские настроения в регионе.