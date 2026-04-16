У Дніпрі вдруге пошкоджено Художній музей внаслідок атаки РФ

У коментарі "Відомо" адміністрація музею зазначила, що в будівлі не залишилося жодного вцілілого вікна. Експонати музею не постраждали.

Маємо пошкодження. Зараз ми працюємо над оцінкою та ліквідацією наслідків. Попередньо хочу сказати, що найголовніше - це колекція музею. Вона не постраждала. Завдяки тому, що були своєчасно прийняті відповідні міри", - розповів начальник управління культури департаменту гуманітарної політики Євген Хорошилов у коментарі "Суспільному".

В адміністрації повідомили, що музей тимчасово не працюватиме. Про відновлення роботи повідомлять згодом.

Зазначимо, що це вже вдруге музей страждає від російських ударів. 30 вересня 2025 року внаслідок атаки РФ у будівлі повибивало майже всі вікна і двері.