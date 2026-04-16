В Днепре во второй раз поврежден Художественный музей в результате атаки РФ

В комментарии "Відомо" администрация музея отметила, что в здании не осталось ни одного уцелевшего окна. Экспонаты музея не пострадали.

"Есть повреждения. Сейчас мы работаем над оценкой и ликвидацией последствий. Предварительно хочу сказать, что самое главное - это коллекция музея. Она не пострадала. Благодаря тому, что были своевременно приняты соответствующие меры", - рассказал начальник управления культуры департамента гуманитарной политики Евгений Хорошилов в комментарии "Суспільному".

В администрации сообщили, что музей временно не будет работать. О возобновлении работы сообщат позже.

Отметим, что это уже второй раз музей страдает от российских ударов. 30 сентября 2025 года в результате атаки РФ в здании выбило почти все окна и двери.