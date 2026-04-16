Обстрел Киева Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В Днепре во второй раз поврежден Художественный музей в результате атаки РФ

14:15 16.04.2026 Чт
2 мин
Что известно о последствиях обстрела?
aimg Татьяна Степанова
Фото: в Днепре второй раз поврежден Художественный музей в результате атаки РФ (скриншот из видео)

В результате массированной атаки России ночью 16 апреля в Днепре повреждено здание Художественного музея. Выбиты все окна и поврежден фасад.

В комментарии "Відомо" администрация музея отметила, что в здании не осталось ни одного уцелевшего окна. Экспонаты музея не пострадали.

"Есть повреждения. Сейчас мы работаем над оценкой и ликвидацией последствий. Предварительно хочу сказать, что самое главное - это коллекция музея. Она не пострадала. Благодаря тому, что были своевременно приняты соответствующие меры", - рассказал начальник управления культуры департамента гуманитарной политики Евгений Хорошилов в комментарии "Суспільному".

В администрации сообщили, что музей временно не будет работать. О возобновлении работы сообщат позже.

Отметим, что это уже второй раз музей страдает от российских ударов. 30 сентября 2025 года в результате атаки РФ в здании выбило почти все окна и двери.

Массированная атака РФ по Украине

Напомним, Россия за сутки атаковала Украину сотнями воздушных целей - дронами и ракетами. Есть попадания в 26 локациях, погибшие и раненые в нескольких городах, наибольшие разрушения - в Киеве, Днепре и Одессе.

В целом последствия массированной атаки РФ зафиксированы в девяти областях: Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Сумской и Полтавской.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в течение суток Россия применила 703 воздушных средства поражения - 44 ракеты и 659 дронов. Обстрел проходил в две волны, при этом силы ПВО уничтожили или нейтрализовали 667 из воздушных целей.

Подробнее о последствиях массированной комбинированной атаки РФ - в материале РБК-Украина.

