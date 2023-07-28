У Дніпрі та Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Офіційні джерела поки що не розкривають деталі інциденту та не називають причин вибухів.

Місцевим мешканцям необхідно залишатися в укриттях, проводити фото- або відеозйомку з місця події заборонено.

Варто зауважити, що Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння у регіонах, де оголошено повітряну тривогу.

Оновлено 20:42

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак закликав до інформаційної тиші та пообіцяв розкрити всі подробиці вибухів пізніше.

Атаки росіян

Нагадаємо, російські окупанти останні кілька тижнів посилено атакують Україну. Їхні обстріли зазвичай відбуваються вночі, найчастіше удари фіксують у південних регіонах України.

Противник за допомогою ракет і дронів б'є по українським портам. Від його атак пошкоджено об'єкти інфраструктури та сховища із зерном. Також окупанти нещодавно вдарили по Спасо-Преображенському собору в Одесі.

Остання масована атака росіян відбулася в середу, 26 липня. Тоді окупанти випустили по Україні 36 крилатих ракет Х-101/Х-555, 33 з яких збили наші захисники. Також в атаці задіяли гіперзвукові ракети "Кинжал".