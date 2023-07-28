RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Днепре и Запорожье прогремели взрывы во время воздушной тревоги

Иллюстративное фото: в Днепре и Запорожье прогремели взрывы во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Днепре и Запорожье сегодня, 28 июля, местные жители услышали взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Официальные источники пока не раскрывают детали инцидента и не называют причин взрывов.

Местным жителям необходимо оставаться в укрытиях, проводить фото- или видеосъемку с места происшествия запрещено.

Стоит заметить, что Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в регионах, где объявлена воздушная тревога.

Обновлено 20:42

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак призвал к информационной тишине и пообещал раскрыть все подробности взрывов позже.

Атаки россиян

Напомним, российские оккупанты последние несколько недель усиленно атакуют Украину. Их обстрелы обычно происходят ночью, чаще всего удары фиксируют в южных регионах Украины.

Противник при помощи ракет и дронов бьет по украинским портам. От его атак повреждены объекты инфраструктуры и хранилища с зерном. Также оккупанты недавно ударили по Спасо-Преображенскому собору в Одессе.

Последняя массированная атака россиян состоялась в среду, 26 июля. Тогда оккупанты выпустили по Украине 36 крылатых ракет Х-101/Х-555, 33 из которых сбили наши защитники. Также в атаке задействовали гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДнипроЗапорожьевибухиВойна России против Украинывоздушная тревога