Фото: у Дніпрі та Запоріжжі пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)

Вибухи пролунали у Дніпрі та Запоріжжі зранку 18 жовтня. На сході України була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

За словами місцевих жителів, у Дніпрі чули декілька вибухів. Пізніше у місті помітили задимлення. Горова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук закликав не ігнорувати тривогу та перебувати в укриттях. У Запоріжжі майже одночасно з Дніпром лунали вибухи. Очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив про загрозу балістики у Запоріжжі та області. Карта повітряних тривог станом на 9:55