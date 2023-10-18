В Днепре и Запорожье прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Днепре и Запорожье утром 18 октября. На востоке Украины была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Карта воздушных тревог по состоянию на 9:55

В Запорожье почти одновременно с Днепром раздавались взрывы. Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил об угрозе баллистики в Запорожье и области.

Горова Днепропетровского областного совета Николай Лукашук призвал не игнорировать тревогу и находиться в укрытиях.

По словам местных жителей, в Днепре слышали несколько взрывов. Позже в городе заметили задымление.

Ночной удар по Запорожью

В ночь на 18 октября оккупанты ударили ракетами по пятиэтажке в Запорожье. В результате атаки разрушены несколько этажей одного подъезда.

Российские террористы забрали жизни двух человек. Три человека получили ранения. Еще трое считаются без вести пропавшими. На месте удара продолжаются поисковые работы.

Что известно о последствиях обстрела Запорожья - в материале РБК-Украина.

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