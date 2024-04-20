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У Дніпрі та Запоріжжі прогриміли вибухи

Фото: вибухи у Дніпрі та Запоріжжі прогриміли 20 квітня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У Дніпрі та Запоріжжі у суботу, 20 квітня, прогриміли вибухи. У цих регіонах оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media, Telegram голови Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Вибух у Запоріжжі", - розповів Федоров.

Крім цього, вибухи вдруге за день лунають і в Дніпрі.

"У Дніпрі вдруге чутно звуки вибухів", - пише suspilne.media.

Повітряна тривога та вибухи у Дніпрі

Сьогодні в Україні майже постійно лунає повітряна тривога. До цього тривога двічі охоплювала частину України, в тому числі в одному з випадків Київ та область. І перший, і другий раз військові попереджали про загрозу балістики.

Наразі тривога лунає в Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Кировоградській, Миколаївській, Одеській, Херсонській та Запорізькій областях.

Військові знову попередили про загрозу балістики та швидкісну мету на Дніпро.

"Загроза застосування балістичного озброєння  в областях, де оголошена повітряна тривога! Швидкісна ціль на Дніпро!" - попередили у Повітряних силах.

Зазначимо, що 20 квітня у Дніпрі вже повідомляли про вибухи. Вони виявилися "луною" від вибухів, що сталися в області.

"Ворог знову атакував область. Гучно було в Кам'янському районі. Усі деталі з'ясовуємо", - написав після перших вибухів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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