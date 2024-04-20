В Днепре и Запорожье прогремели взрывы

"Взрыв в Запорожье", - рассказал Федоров.

Кроме того, взрывы вторично за день раздаются и в Днепре.

"В Днепре во второй раз слышны звуки взрывов", - пишет suspilne.media.

Воздушная тревога и взрывы в Днепре

Сегодня в Украине почти постоянно раздается воздушная тревога. До этого тревога дважды охватывала часть Украины, в том числе, в одном из случаев - Киев и область. И в первый, и во второй раз военные предупреждали об угрозе баллистики.

В настоящее время тревога звучит в Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Запорожской областях.

Военные снова предупредили об угрозе баллистики и скоростной цели на Днепр.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Скоростная цель на Днепр!" - предупредили в Воздушных силах.

Отметим, что 20 апреля в Днепре уже сообщали о взрывах. Они оказались "эхом" от взрывов, произошедших в области.

"Враг снова атаковал область. Громко было в Каменском районе. Все детали выясняем", - написал после первых взрывов глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.