В Днепре и Запорожье прогремели взрывы

В Днепре и Запорожье в субботу, 20 апреля, прогремели взрывы. В этих регионах объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media, Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.
"Взрыв в Запорожье", - рассказал Федоров.
Кроме того, взрывы вторично за день раздаются и в Днепре.
"В Днепре во второй раз слышны звуки взрывов", - пишет suspilne.media.
Сегодня в Украине почти постоянно раздается воздушная тревога. До этого тревога дважды охватывала часть Украины, в том числе, в одном из случаев - Киев и область. И в первый, и во второй раз военные предупреждали об угрозе баллистики.
В настоящее время тревога звучит в Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Запорожской областях.
Военные снова предупредили об угрозе баллистики и скоростной цели на Днепр.
"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Скоростная цель на Днепр!" - предупредили в Воздушных силах.
Отметим, что 20 апреля в Днепре уже сообщали о взрывах. Они оказались "эхом" от взрывов, произошедших в области.
"Враг снова атаковал область. Громко было в Каменском районе. Все детали выясняем", - написал после первых взрывов глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
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