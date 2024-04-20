RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Днепре и Запорожье прогремели взрывы

Фото: взрывы в Днепре и Запорожье прогремели 20 апреля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Днепре и Запорожье в субботу, 20 апреля, прогремели взрывы. В этих регионах объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media, Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"Взрыв в Запорожье", - рассказал Федоров.

Кроме того, взрывы вторично за день раздаются и в Днепре.

"В Днепре во второй раз слышны звуки взрывов", - пишет suspilne.media.

Воздушная тревога и взрывы в Днепре

Сегодня в Украине почти постоянно раздается воздушная тревога. До этого тревога дважды охватывала часть Украины, в том числе, в одном из случаев - Киев и область. И в первый, и во второй раз военные предупреждали об угрозе баллистики.

В настоящее время тревога звучит в Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Запорожской областях. 

Военные снова предупредили об угрозе баллистики и скоростной цели на Днепр.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Скоростная цель на Днепр!" - предупредили в Воздушных силах.

Отметим, что 20 апреля в Днепре уже сообщали о взрывах. Они оказались "эхом" от взрывов, произошедших в области.

"Враг снова атаковал область. Громко было в Каменском районе. Все детали выясняем", - написал после первых взрывов глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская областьДнепропетровская областьВзрывы