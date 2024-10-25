У Дніпрі та Запоріжжі чутно звуки вибухів: військові попереджали про ракети

Зокрема, вибухи у Запоріжжі та Дніпрі пролунали фактично в один в той же час, приблизно о 23:02.

Перед цим, починаючи з 22:59, Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму. Після цього на каналі уточнили, що ракета летить на Запоріжжя, а далі змінила курс на Дніпро. О 23:01 військові попередили, що ракета летить саме на місто Дніпро. Скоріш за все, мова йшла про ще одну ракету.

Оновлено о 23:29

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив ракетну атаку на Дніпро. Він зазначив, що внаслідок атаки була пошкоджена житлова забудова та сталася пожежа. Деталі наразі з'ясовуються.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:12 карта повітряних тривог виглядає наступним чином. Як видно, сигнал продовжується у більшості областей України.