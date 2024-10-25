В Днепре и Запорожье слышны звуки взрывов: военные предупреждали о ракетах

Поздним вечером, 25 октября, звуки взрывов были слышны в Днепре и Запорожье. Военные предупреждали, что в направлении городов летят ракеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.
В частности, взрывы в Запорожье и Днепре прогремели фактически в одно и то же время, примерно в 23:02.
Перед этим, начиная с 22:59, воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма. После этого на канале уточнили, что ракета летит в Запорожье, а дальше сменила курс на Днепр. В 23.01 военные предупредили, что ракета летит именно на город Днепр. Скорее всего, речь шла об еще одной ракете.
Председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подтвердил ракетную атаку на Днепр. Он отметил, что была повреждена жилая застройка и произошел пожар. Детали сейчас выясняются.
По состоянию на 23:12 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как видно, сигнал продолжается в большинстве областей Украины.
Напомним, что несколько часов назад российские оккупанты в очередной раз атаковали Киев дронами. Один из "Шахедов" попал в многоэтажку в Соломенском районе. В результате ударов есть пострадавшие.
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