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У Дніпрі й Самару пролунали звуки вибухів: що відомо

Фото: у Дніпрі вже кілька разів було чути звуки вибухів (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 17 липня у Дніпрі та місті Самар було чути звуки вибухів. Військові попереджали про загрозу застосування дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини".

"У Дніпрі та Самару чутно звуки вибуху, повідомили кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 00:10.

Через кілька хвилин у Дніпрі було чути повторні вибухи.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали, що ворожі безпілотники летять на Дніпро зі сходу та півночі.

Наразі офіційних коментарів щодо збиття або ж прильотів дронів - не було.

Оновлено о 00:22

Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив, що зараз в обласному центрі гучно.

"Дніпро. Гучно. Перебувати в укриттях. Повітряна тривога триває", - написав він.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:19 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Дніпропетровській, Сумській, Полтавській, Харківській, Запорізькій та Донецькій областях.

Обстріли Дніпра

Нагадаємо, що російські окупанти регулярно атакують Дніпро дронами, а періодично й ракетами.

Зокрема, в ніч на 15 липня ворог теж атакував Дніпро та область безпілотниками. Унаслідок обстрілу було пошкоджено багатоповерхівку, 6 приватних будинків і гімназію.

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