У Дніпрі й Самару пролунали звуки вибухів: що відомо

В ніч на 17 липня у Дніпрі та місті Самар було чути звуки вибухів. Військові попереджали про загрозу застосування дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини".
"У Дніпрі та Самару чутно звуки вибуху, повідомили кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 00:10.
Через кілька хвилин у Дніпрі було чути повторні вибухи.
Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали, що ворожі безпілотники летять на Дніпро зі сходу та півночі.
Наразі офіційних коментарів щодо збиття або ж прильотів дронів - не було.
Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив, що зараз в обласному центрі гучно.
"Дніпро. Гучно. Перебувати в укриттях. Повітряна тривога триває", - написав він.
Станом на 00:19 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Дніпропетровській, Сумській, Полтавській, Харківській, Запорізькій та Донецькій областях.
Нагадаємо, що російські окупанти регулярно атакують Дніпро дронами, а періодично й ракетами.
Зокрема, в ніч на 15 липня ворог теж атакував Дніпро та область безпілотниками. Унаслідок обстрілу було пошкоджено багатоповерхівку, 6 приватних будинків і гімназію.
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