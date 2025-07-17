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В Днепре и Самаре раздались звуки взрывов: что известно

Фото: в Днепре уже несколько раз были слышны звуки взрывов (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 17 июля в Днепре и городе Самар были слышны звуки взрывов. Военные предупреждали об угрозе применения дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини".

"В Днепре и Самаре слышны звуки взрыва, сообщили корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 00:10.

Через несколько минут в Днепре были слышны повторные взрывы.

Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали, что вражеские беспилотники летят на Днепр с востока и севера.

Пока официальных комментариев относительно сбивания или прилетов дронов - не было.

Обновлено в 00:22

Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак подтвердил, что сейчас в областном центре шумно.

"Днепр. Шумно. Находиться в укрытиях. Воздушная тревога продолжается", - написал он.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:19 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Запорожской и Донецкой областях.

Обстрелы Днепра

Напомним, что российские оккупанты регулярно атакуют Днепр дронами, а периодически и ракетами.

В частности, в ночь на 15 июля враг тоже атаковал Днепр и область беспилотниками. В результате обстрела была повреждена многоэтажка, 6 частных домов и гимназия.

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