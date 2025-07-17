В Днепре и Самаре раздались звуки взрывов: что известно

В ночь на 17 июля в Днепре и городе Самар были слышны звуки взрывов. Военные предупреждали об угрозе применения дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини".
"В Днепре и Самаре слышны звуки взрыва, сообщили корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 00:10.
Через несколько минут в Днепре были слышны повторные взрывы.
Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали, что вражеские беспилотники летят на Днепр с востока и севера.
Пока официальных комментариев относительно сбивания или прилетов дронов - не было.
Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак подтвердил, что сейчас в областном центре шумно.
"Днепр. Шумно. Находиться в укрытиях. Воздушная тревога продолжается", - написал он.
По состоянию на 00:19 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Запорожской и Донецкой областях.
Напомним, что российские оккупанты регулярно атакуют Днепр дронами, а периодически и ракетами.
В частности, в ночь на 15 июля враг тоже атаковал Днепр и область беспилотниками. В результате обстрела была повреждена многоэтажка, 6 частных домов и гимназия.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.