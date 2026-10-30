UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

У Дніпрі та районі ввели екстрені відключення світла

18:20 30.10.2026 Пт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: у Дніпрі та районі ввели екстрені відключення світла (Getty Images)

У Дніпрі та Дніпропетровському районі у п'ятницю, 30 жовтня, ввели екстрені відключення світла, графіки не діють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДТЕК.

"Дніпро та Дніпропетровський район: за командою Укренерго застосовані екстрені відключення", - йдеться у заяві.

У ДТЕК наголосили, що енергетики працюють другу добу, але поки не можуть відновити електропостачання у повному обсязі.

"Ситуацію ускладнюють повторні атаки по енергообладнанню", - повідомили у компанії.

Українцям також нагадали, що під час екстрених відключень графіки не діють.

Нагадаємо, вчора російські окупанти вдарили по Дніпру, після чого у значній частині міста зникла електроенергія.

Крім того, у деяких районах Дніпра разом зі світлом зникло і водопостачання.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ДніпроЕлектроенергіяВідключеня світла