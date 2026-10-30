У Дніпрі та районі ввели екстрені відключення світла

У Дніпрі та Дніпропетровському районі у п'ятницю, 30 жовтня, ввели екстрені відключення світла, графіки не діють.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДТЕК.
"Дніпро та Дніпропетровський район: за командою Укренерго застосовані екстрені відключення", - йдеться у заяві.
У ДТЕК наголосили, що енергетики працюють другу добу, але поки не можуть відновити електропостачання у повному обсязі.
"Ситуацію ускладнюють повторні атаки по енергообладнанню", - повідомили у компанії.
Українцям також нагадали, що під час екстрених відключень графіки не діють.
Нагадаємо, вчора російські окупанти вдарили по Дніпру, після чого у значній частині міста зникла електроенергія.
Крім того, у деяких районах Дніпра разом зі світлом зникло і водопостачання.