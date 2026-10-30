В Днепре и районе ввели экстренные отключения света

"Днепр и Днепропетровский район: по команде Укрэнерго применены экстренные отключения", - говорится в заявлении.

В ДТЭК подчеркнули, что энергетики работают вторые сутки, но пока не могут возобновить электроснабжение в полном объеме.

"Ситуацию усложняют повторные атаки по энергооборудованию", – сообщили в компании.

Украинцам также напомнили, что во время экстренных отключений графики не действуют.