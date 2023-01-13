UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Дніпрі та області ввели екстрені відключення світла

Фото: у Дніпрі та області ввели екстрені відключення світла (wallpapers-fenix.eu)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 13 січня, в Дніпропетровській області та в Дніпрі через складну ситуацію в енергосистемі введено екстренні відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Через складну ситуацію в енергосистемі після регулярних обстрілів та зростання споживання електроенергії промисловістю в Дніпрі та області відбуваються екстрені відключення світла.

Графіки стабілізаційних відключень, які були складені раніше, наразі не діють.

"Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації", - додали в ДТЕК.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що ситуація з графіками відключень електроенергії поступово поліпшується.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕКДніпропетровська область