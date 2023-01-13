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В Днепре и области ввели экстренные отключения света

Фото: в Днепре и области ввели экстренные отключения света (wallpapers-fenix.eu)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 13 января, в Днепропетровской области и в Днепре из-за сложной ситуации в энергосистеме введены экстренные отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Из-за сложной ситуации в энергосистеме после регулярных обстрелов и роста потребления электроэнергии промышленностью в Днепре и области происходят экстренные отключения света.

Графики стабилизационных отключений, которые были составлены ранее, пока не действуют.

"Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", - добавили в ДТЭК.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что ситуация с графиками отключений электроэнергии постепенно улучшается.

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ДТЭКДнепропетровская область