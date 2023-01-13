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Ситуація з графіками відключень електроенергії поступово поліпшується, - Галущенко

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П'ятниця 13 січня 2023 12:27
Ситуація з графіками відключень електроенергії поступово поліпшується, - Галущенко Фото: міністр енергетики Герман Галущенко (facebook.com/atom.gov.ua)
Автор: Юлія Бойко

Ситуація з ефективністю і прогнозованістю графіків відключень світла покращується, попри постійні атаки російських терористів по енергетичній інфраструктурі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра енергетики Германа Галущенко під час візиту в "ДТЕК Одеські електромережі".

За його словами, наразі на Одещині, як в інших областях застосовуються відключення електропостачання відповідно до лімітів, що базуються на дефіциті електроенергії.

"Оператори систем розподілу електроенергії повинні дотримуватися справедливості при застосуванні графіків обмеження постачання електроенергії. Ще з листопада працюють мобільні групи з представників Міністерства енергетики, Держенергонагляду, НКРЕКП, СБУ для перевірок дотримання графіків та принципів справедливості при застосуванні вимушених відключень споживачів. Надходила велика кількість скарг. Але зараз ситуація поступово поліпшується", - зазначив Галущенко.

Разом з тим керівник "ДТЕК Одеські електромережі" Дмитро Григор’єв відзначив, що наразі створено вже 4 версію графіків, які оновлювались після змін в енергосистемі.

"Ситуація динамічно змінюється. І ми дуже залежні від обсягів генерації, яка є в енергосистемі України. Розроблені графіки дозволяють нам адаптуватися відповідно до рівня генерації та споживання. Якщо генерації достатньо, то ми будемо в змозі не вимикати споживачів 6 годин і відключати її всього на 3 години. Але якщо ситуація ускладнюється - через дефіцит генерації, через пошкодження об’єктів рф чи через похолодання, то буде працювати графік: 3 години електроенергія є, а 6 годин немає. Розроблені нами графіки вже сьогодні дають змогу мешканцям Одещини планувати своє життя", - повідомив Григор’єв.

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