У Дніпрі та області платитимуть за вербувальників: куди здавати ворога

Мешканців Дніпропетровської області закликають до боротьби з особами, які намагаються вербувати українців для здійснення злочинів на користь країни-агресора. За викриття вербувальників обіцяють надавати компенсації.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Лисака у Facebook.

Кого й навіщо шукають ворожі вербувальники

За словами посадовця, Дніпропетровська область об'єднується навколо боротьби з діяльністю російських спецслужб. Адже не секрет, що розвідка противника намагається вербувати нашу молодь для:

підпалів;

терактів;

зливу інформації.

"Не давайте втягнути себе у такі злочини. Обирайте безпеку і винагороду замість ризику і зради", - наголосив Лисак.

Хто може отримати винагороду за вербувальника

Очільник Дніпропетровської ОВА повідомив, що "мав розмову із соціально відповідальним бізнесом, який готовий надавати компенсації за викриття вербувальників".

"Усім, хто повідомить про наміри противника залучити їх на бік зла", - наголосив посадовець.

Водночас він уточнив: винагороду можна отримати за умови, що "надані факти підтвердяться".

При цьому громадянам гарантована:

конфіденційність;

програма захисту заявника і його родини.

Куди дзвонити, щоб викрити злочинців

Згідно з інформацією голови Дніпропетровської ОВА, для того, щоб викрити вербувальника та отримати за це компенсацію, мешканці області можуть телефонувати за такими номерами:

077 221 50 50;

073 221 50 50;

075 221 50 50.

"Діємо разом, аби захистити національну безпеку нашої країни", - підсумував Лисак.

Публікація Лисака (скриншот: facebook.com/Сергій-Лисак)