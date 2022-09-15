Как российские спецслужбы вербуют украинцев: в СБУ рассказали их методы
Служба безопасности Украины предупредила об опасности вербовки вражескими спецслужбами, которые в условиях войны пытаются использовать украинцев для сбора разведданных и диверсий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Так, для привлечения к преступной деятельности граждан Украины спецслужбы РФ используют разные приемы и средства, например:
- угрозы жизни и здоровью;
- пытки и шантаж;
- банальный подкуп;
- постепенное вовлечение в сотрудничество "втемную".
Последний способ особенно распространен среди российских спецслужб для поиска потенциальных предателей среди жителей мирных регионов.
В таком случае первый контакт с российским "куратором" может происходить в социальной сети или во время телефонного разговора.
В СБУ отмечают, что вербовщик обычно выдает себя за другого, даже может создавать впечатление настоящего патриота, свободно общающегося на украинском языке и довольно неплохо знакомого с нашей культурой и традициями.
"Неподготовленному человеку трудно распознать в новом знакомом сотрудника спецслужбы, ведь вербовщики - опытные манипуляторы. Они пытаются сыграть на человеческих чувствах и слабостях. Сначала склоняют собеседников к предоставлению невинных услуг, а затем постепенно их вербуют и подстрекают к деструктивным и преступным действиям", - объяснили в ведомстве.
Наказание за сотрудничество с врагом
В СБУ напоминают, что сотрудничество с вражескими спецслужбами является преступлением против национальной безопасности. В условиях военного положения государственная измена наказывается лишением свободы на срок пятнадцать лет или пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества.
Как избежать наказания
Если гражданин не выполнял преступную задачу против Украины и добровольно уведомил власти о своей связи с врагом, то он освобождается от уголовной ответственности.
Как только вы поняли, что стали объектом вербовочного влияния вражеской спецслужбы, немедленно обращаетесь в правоохранительные органы.
Напомним, ранее в Харьковской области задержали рецидивиста, который помогал оккупантам грабить украинцев. Он также кормил оккупантов и обеспечивал их жильем.
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