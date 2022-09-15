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Как российские спецслужбы вербуют украинцев: в СБУ рассказали их методы

Новина українською →
Киев, Четверг 15 сентября 2022 12:05
Как российские спецслужбы вербуют украинцев: в СБУ рассказали их методы Фото: СБУ предупредила об опасности вербовки вражескими спецслужбами (twitter.com/7ooo_ru)
Автор: Руслан Гаращенко

Служба безопасности Украины предупредила об опасности вербовки вражескими спецслужбами, которые в условиях войны пытаются использовать украинцев для сбора разведданных и диверсий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Так, для привлечения к преступной деятельности граждан Украины спецслужбы РФ используют разные приемы и средства, например:

  • угрозы жизни и здоровью;
  • пытки и шантаж;
  • банальный подкуп;
  • постепенное вовлечение в сотрудничество "втемную".

Последний способ особенно распространен среди российских спецслужб для поиска потенциальных предателей среди жителей мирных регионов.

В таком случае первый контакт с российским "куратором" может происходить в социальной сети или во время телефонного разговора.

В СБУ отмечают, что вербовщик обычно выдает себя за другого, даже может создавать впечатление настоящего патриота, свободно общающегося на украинском языке и довольно неплохо знакомого с нашей культурой и традициями.

"Неподготовленному человеку трудно распознать в новом знакомом сотрудника спецслужбы, ведь вербовщики - опытные манипуляторы. Они пытаются сыграть на человеческих чувствах и слабостях. Сначала склоняют собеседников к предоставлению невинных услуг, а затем постепенно их вербуют и подстрекают к деструктивным и преступным действиям", - объяснили в ведомстве.

Наказание за сотрудничество с врагом

В СБУ напоминают, что сотрудничество с вражескими спецслужбами является преступлением против национальной безопасности. В условиях военного положения государственная измена наказывается лишением свободы на срок пятнадцать лет или пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества.

Как избежать наказания

Если гражданин не выполнял преступную задачу против Украины и добровольно уведомил власти о своей связи с врагом, то он освобождается от уголовной ответственности.

Как только вы поняли, что стали объектом вербовочного влияния вражеской спецслужбы, немедленно обращаетесь в правоохранительные органы.

Напомним, ранее в Харьковской области задержали рецидивиста, который помогал оккупантам грабить украинцев. Он также кормил оккупантов и обеспечивал их жильем.

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