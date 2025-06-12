В Днепре и области будут платить за вербовщиков: куда сдавать врага
Жителей Днепропетровской области призывают к борьбе с лицами, которые пытаются вербовать украинцев для совершения преступлений в пользу страны-агрессора. За разоблачение вербовщиков обещают предоставлять компенсации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергея Лысака в Facebook.
Кого и зачем ищут вражеские вербовщики
По словам чиновника, Днепропетровская область объединяется вокруг борьбы с деятельностью российских спецслужб. Ведь не секрет, что разведка противника пытается вербовать нашу молодежь для:
- поджогов;
- терактов;
- слива информации.
"Не давайте втянуть себя в такие преступления. Выбирайте безопасность и вознаграждение вместо риска и предательства", - подчеркнул Лысак.
Кто может получить вознаграждение за вербовщика
Глава Днепропетровской ОВА сообщил, что "имел разговор с социально ответственным бизнесом, который готов предоставлять компенсации за разоблачение вербовщиков".
"Всем, кто сообщит о намерениях противника привлечь их на сторону зла", - подчеркнул чиновник.
В то же время он уточнил: вознаграждение можно получить при условии, что "предоставленные факты подтвердятся".
При этом гражданам гарантирована:
- конфиденциальность;
- программа защиты заявителя и его семьи.
Куда звонить, чтобы разоблачить преступников
Согласно информации главы Днепропетровской ОВА, для того, чтобы разоблачить вербовщика и получить за это компенсацию, жители области могут звонить по следующим номерам:
- 077 221 50 50;
- 073 221 50 50;
- 075 221 50 50.
"Действуем вместе, чтобы защитить национальную безопасность нашей страны", - подытожил Лысак.
Публикация Лысака (скриншот: facebook.com/Сергей-Лысак)
Напомним, ранее образовательный омбудсмен Надежда Лещик в интервью РБК-Украина рассказала, что проблема вербовки детей и подростков Россией остается серьезной угрозой для безопасности Украины, однако точных данных о масштабах явления пока нет.
Для оперативного сбора информации о попытках вербовки украинцев российскими спецслужбами, в декабре 2024 года государственные структуры запустили специальный чат-бот в Telegram под названием "Спали "ФСБешника".
Он позволяет гражданам сообщать о попытках вербовки (уже за первый месяц работы поступило более 1300 обращений от людей, которые стали свидетелями или жертвами таких попыток).
Тем временем в полиции дали советы родителям - как защитить детей и подростков от вербовки врагом для осуществления диверсий.
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