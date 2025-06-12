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В Днепре и области будут платить за вербовщиков: куда сдавать врага

Четверг 12 июня 2025 14:34
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В Днепре и области будут платить за вербовщиков: куда сдавать врага Жителям Днепра и области обещают вознаграждение за разоблачение вербовщиков РФ (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

Жителей Днепропетровской области призывают к борьбе с лицами, которые пытаются вербовать украинцев для совершения преступлений в пользу страны-агрессора. За разоблачение вербовщиков обещают предоставлять компенсации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергея Лысака в Facebook.

Кого и зачем ищут вражеские вербовщики

По словам чиновника, Днепропетровская область объединяется вокруг борьбы с деятельностью российских спецслужб. Ведь не секрет, что разведка противника пытается вербовать нашу молодежь для:

  • поджогов;
  • терактов;
  • слива информации.

"Не давайте втянуть себя в такие преступления. Выбирайте безопасность и вознаграждение вместо риска и предательства", - подчеркнул Лысак.

Кто может получить вознаграждение за вербовщика

Глава Днепропетровской ОВА сообщил, что "имел разговор с социально ответственным бизнесом, который готов предоставлять компенсации за разоблачение вербовщиков".

"Всем, кто сообщит о намерениях противника привлечь их на сторону зла", - подчеркнул чиновник.

В то же время он уточнил: вознаграждение можно получить при условии, что "предоставленные факты подтвердятся".

При этом гражданам гарантирована:

  • конфиденциальность;
  • программа защиты заявителя и его семьи.

Куда звонить, чтобы разоблачить преступников

Согласно информации главы Днепропетровской ОВА, для того, чтобы разоблачить вербовщика и получить за это компенсацию, жители области могут звонить по следующим номерам:

  • 077 221 50 50;
  • 073 221 50 50;
  • 075 221 50 50.

"Действуем вместе, чтобы защитить национальную безопасность нашей страны", - подытожил Лысак.

В Днепре и области будут платить за вербовщиков: куда сдавать врагаВ Днепре и области будут платить за вербовщиков: куда сдавать врагаПубликация Лысака (скриншот: facebook.com/Сергей-Лысак)

Напомним, ранее образовательный омбудсмен Надежда Лещик в интервью РБК-Украина рассказала, что проблема вербовки детей и подростков Россией остается серьезной угрозой для безопасности Украины, однако точных данных о масштабах явления пока нет.

Для оперативного сбора информации о попытках вербовки украинцев российскими спецслужбами, в декабре 2024 года государственные структуры запустили специальный чат-бот в Telegram под названием "Спали "ФСБешника".

Он позволяет гражданам сообщать о попытках вербовки (уже за первый месяц работы поступило более 1300 обращений от людей, которые стали свидетелями или жертвами таких попыток).

Тем временем в полиции дали советы родителям - как защитить детей и подростков от вербовки врагом для осуществления диверсий.

Читайте также, как именно российские спецслужбы могут вербовать украинцев и какие методы использовать.

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