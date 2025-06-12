В Днепре и области будут платить за вербовщиков: куда сдавать врага

Жителей Днепропетровской области призывают к борьбе с лицами, которые пытаются вербовать украинцев для совершения преступлений в пользу страны-агрессора. За разоблачение вербовщиков обещают предоставлять компенсации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергея Лысака в Facebook.

Кого и зачем ищут вражеские вербовщики

По словам чиновника, Днепропетровская область объединяется вокруг борьбы с деятельностью российских спецслужб. Ведь не секрет, что разведка противника пытается вербовать нашу молодежь для:

поджогов;

терактов;

слива информации.

"Не давайте втянуть себя в такие преступления. Выбирайте безопасность и вознаграждение вместо риска и предательства", - подчеркнул Лысак.

Кто может получить вознаграждение за вербовщика

Глава Днепропетровской ОВА сообщил, что "имел разговор с социально ответственным бизнесом, который готов предоставлять компенсации за разоблачение вербовщиков".

"Всем, кто сообщит о намерениях противника привлечь их на сторону зла", - подчеркнул чиновник.

В то же время он уточнил: вознаграждение можно получить при условии, что "предоставленные факты подтвердятся".

При этом гражданам гарантирована:

конфиденциальность;

программа защиты заявителя и его семьи.

Куда звонить, чтобы разоблачить преступников

Согласно информации главы Днепропетровской ОВА, для того, чтобы разоблачить вербовщика и получить за это компенсацию, жители области могут звонить по следующим номерам:

077 221 50 50;

073 221 50 50;

075 221 50 50.

"Действуем вместе, чтобы защитить национальную безопасность нашей страны", - подытожил Лысак.

Публикация Лысака (скриншот: facebook.com/Сергей-Лысак)