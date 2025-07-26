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У Дніпрі та Харкові пролунали потужні вибухи на тлі загрози балістики

Фото: в містах неодноразово було чути вибухи (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 26 липня у Дніпрі та Харкові пролунали гучні вибухи. Військові попередили про балістику та фіксували швидкісні цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.

Зокрема, о 01:27 у Києві та низці областей України оголосили тривогу. Водночас військові поінформували, що існує загроза застосування балістичного озброєння з півдня.

Після цього Повітряні сили ЗСУ почали писати про швидкісні цілі в Харківській області. Потім уточнили, що ракети летять на Дніпро, Харків, Кам'янське та Кременчук.

Проте "Суспільне" інформували лише про вибухи у Дніпрі та Харкові. До речі, мер Харкова Ігор Терехов підтвердив атаку на місто. За його словами, два ракетні удари були за межами міста та один - місті. В ОВА уточнили, що балістика прилетіла по Київському району.

Також повідомлялося про повторні вибухи у Дніпрі.

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