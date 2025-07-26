У Дніпрі та Харкові пролунали потужні вибухи на тлі загрози балістики

Зокрема, о 01:27 у Києві та низці областей України оголосили тривогу. Водночас військові поінформували, що існує загроза застосування балістичного озброєння з півдня.

Після цього Повітряні сили ЗСУ почали писати про швидкісні цілі в Харківській області. Потім уточнили, що ракети летять на Дніпро, Харків, Кам'янське та Кременчук.

Проте "Суспільне" інформували лише про вибухи у Дніпрі та Харкові. До речі, мер Харкова Ігор Терехов підтвердив атаку на місто. За його словами, два ракетні удари були за межами міста та один - місті. В ОВА уточнили, що балістика прилетіла по Київському району.

Також повідомлялося про повторні вибухи у Дніпрі.