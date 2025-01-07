У Дніпрі сутичка з ТЦК закінчилась ножовим пораненням правоохоронця: подробиці

Конфлікт між правопорушником і представниками Територіального центру комплектування (ТЦК) виник через відмову чоловіка надати військово-облікові документи для перевірки.

Під час конфлікту чоловік дістав ніж з кишені і завдав удару поліцейському. Пораненого правоохоронця госпіталізували, і йому була надана необхідна медична допомога. Знаряддя злочину було вилучено.

Фото: Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за статтею 345 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за погрози або насильство щодо працівників правоохоронних органів.

Правоохоронці продовжують розслідування.