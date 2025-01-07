В Днепре стычка с ТЦК закончилась ножевым ранением правоохранителя: подробности

Конфликт между правонарушителем и представителями Территориального центра комплектования (ТЦК) возник из-за отказа мужчины предоставить военно-учетные документы для проверки.

Во время конфликта мужчина достал нож из кармана и нанес удар полицейскому. Раненого правоохранителя госпитализировали, и ему была оказана необходимая медицинская помощь. Орудие преступления было изъято.

Фото: Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 345 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за угрозы или насилие в отношении работников правоохранительных органов.

Правоохранители продолжают расследование.