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У Дніпрі спалахнув будинок після обстрілу, з нього рятують людей (відео)

20:36 02.10.2026 Пт
2 хв
aimg Олена Бджола
Фото: Пожежа у Дніпрі після російського обстрілу (t.me/dnipropetrovskaODA)

Увечері Росія вчергове атакувала Дніпро. Через обстріл у багатоквартирному будинку зайнялася пожежа. Триває рятувальна операція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі у Telegram.

Росія ударила по Дніпру

Близько 20.00 росіяни атакували Дніпро. Після цього сталася пожежа у багатоквартирному будинку, каже Ганжа.

"Інформацію щодо постраждалих уточнюємо. Триває рятувальна операція на місці ворожого удару у Дніпрі. З верхніх поверхів пошкодженої багатоповерхівки рятувальники евакуюють людей", - уточнив чиновник.

На місці працюють усі служби.

Пізніше Ганжа повідомив, що через атаку ворога постраждала 77-річна жінка. Медики надають їй усю необхідну допомогу.

Оновлено о 20.43

Ганжа показав відео з будинку, де проходить рятувальна операція.

"Рятувальна операція триває. З багатоповерхівки вже врятували 6 людей. Наразі відомо про трьох постраждалих жінок", - зазначив він.

Оновлено о 21.05

Пізніше начальник Дніпропетровської ОВА показав фото наслідків удару РФ по будинку у Дніпрі.

Раніше РБК-Україна писало, що уранці 28 вересня у Дніпрі пролунали вибухи. Росія атакувала центр міста реактивним дроном, пошкоджена офісна будівля.

Крім того, удень 11 вересня Дніпро знову опинився під масованою атакою РФ. Поранення отримали 11 людей.

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