У Дніпрі спалахнув будинок після обстрілу, з нього рятують людей (відео)

Росія ударила по Дніпру

Близько 20.00 росіяни атакували Дніпро. Після цього сталася пожежа у багатоквартирному будинку, каже Ганжа.

"Інформацію щодо постраждалих уточнюємо. Триває рятувальна операція на місці ворожого удару у Дніпрі. З верхніх поверхів пошкодженої багатоповерхівки рятувальники евакуюють людей", - уточнив чиновник.

На місці працюють усі служби.

Пізніше Ганжа повідомив, що через атаку ворога постраждала 77-річна жінка. Медики надають їй усю необхідну допомогу.

Оновлено о 20.43

Ганжа показав відео з будинку, де проходить рятувальна операція.

"Рятувальна операція триває. З багатоповерхівки вже врятували 6 людей. Наразі відомо про трьох постраждалих жінок", - зазначив він.

Оновлено о 21.05

Пізніше начальник Дніпропетровської ОВА показав фото наслідків удару РФ по будинку у Дніпрі.