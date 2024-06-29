У Дніпрі рятувальна операція продовжується: що відомо на ранок (фото)

Обстріл Дніпра

28 червня у Дніпрі пролунали вибухи. Майже відразу стало відомо про те, що окупанти завдали ракетного удару по багатоповерхівці, з'явилися дані про постраждалих.

Спочатку президент Володимир Зеленський заявляв про трьох постраждалих. Потім число поранених почало зростати. За останніми даними одна людина загинула, ще 12, у тому числі 7-місячна дитина та вагітна, постраждали.

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