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У Дніпрі рятувальна операція продовжується: що відомо на ранок (фото)

Фото: наслідки обстрілу Дніпра 28 червня (facebook.com/MNSDNE)
Автор: Наталія Гурковська

На місці обстрілу у Дніпрі триває рятувальна операція. На ранок, 29 червня відомо про одного загиблого та 12 постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"Дніпро: тривають пошуково-рятувальні роботи в пошкодженій  ворожим ракетними ударом багатоповерхівці. Станом на ранок 29 червня загинула 1 особа, постраждало 12 людей, з них - 1 дитина. Врятовано 2 людей", - йдеться у повідомленні.

 

За даними ДСНС, в одному з під'їздів зруйновано квартири з 8 по 11 поверхи, пошкоджено 11 автомобілів. 

"Ліквідовано пожежу на площі 150 кв. м. Вивезено 190 тонн будівельного сміття. До проведення робіт від ДСНС залучено понад 100 рятувальників та 35 одиниць техніки", - додали у відомстві.

 

Обстріл Дніпра

28 червня у Дніпрі пролунали вибухи. Майже відразу стало відомо про те, що окупанти завдали ракетного удару по багатоповерхівці, з'явилися дані про постраждалих.

Спочатку президент Володимир Зеленський заявляв про трьох постраждалих. Потім число поранених почало зростати. За останніми даними одна людина загинула, ще 12, у тому числі 7-місячна дитина та вагітна, постраждали.

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