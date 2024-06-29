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В Днепре спасательная операция продолжается: что известно на утро (фото)

Фото: последствия обстрела Днепра 28 июня (facebook.com/MNSDNE)
Автор: Наталия Гурковская

На месте обстрела в Днепре продолжается спасательная операция. На утро, 29 июня известно об одном погибшем и 12 пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"Днепр: продолжаются поисково-спасательные работы в поврежденной вражеским ракетным ударом многоэтажке. По состоянию на утро 29 июня погиб 1 человек, пострадали 12 человек, из них - 1 ребенок. Спасены 2 человека", - говорится в сообщении.

 

По данным ГСЧС, в одном из подъездов разрушены квартиры с 8 по 11 этажи, повреждены 11 автомобилей.

"Ликвидирован пожар на площади 150 кв. м. Вывезено 190 тонн строительного мусора. К проведению работ от ГСЧС привлечены более 100 спасателей и 35 единиц техники", - добавили в ведомстве.

Обстрел Днепра

28 июня в Днепре прогремели взрывы. Почти сразу стало известно про то, что оккупанты нанесли ракетный удар по многоэтажке, появились данные о пострадавших.

Изначально президент Владимир Зеленский заявлял про трех пострадавших. Потом число раненых начало расти. По последним данным один человек погиб, еще 12, в том числе 7-месячный ребенок и беременная, пострадали.

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