У Дніпрі пролунав вибух у приватному будинку: є загиблий

У Дніпрі стався вибух в одноповерховому дачному будинку, після якого почалася пожежа. Рятувальники виявили усередині будівлі загиблого чоловіка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області у Facebook.
За інформацією рятувальників, сьогодні вранці надійшло повідомлення про вибух на території Новокадацького району Дніпра.
Після того, як пожежники прибули на місце події, вони встановили, що горить одноповерхова будівля, дах якої зруйнований.
"Пожежа локалізована о 10:10 та ліквідована о 11:29. Усередині приміщення фахівці ДСНС виявили тіло загиблого чоловіка 1976 року народження", - сказано в повідомленні ДСНС.
Внаслідок інциденту також знищено домашнє майно та пошкоджено конструкції будинку.
До рятувальних робіт було залучено 22 особи та чотири одиниці техніки.
Нагадаємо, 11 квітня ввечері в мережі повідомляли про те, що у Дніпрі розпочалася пожежа на території 89 колонії. Над містом виднівся густий дим.
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