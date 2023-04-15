В Днепре прогремел взрыв в частном доме: есть погибший

По информации спасателей, сегодня утром поступило сообщение о взрыве на территории Новокадацкого района Днепра.

После того, как пожарные прибыли на место происшествия, они установили, что горит одноэтажное здание, крыша которого разрушена.

"Пожар локализован в 10:10 и ликвидирован в 11:29. Внутри помещения специалисты ГСЧС обнаружили тело погибшего мужчины 1976 года рождения", - сказано в сообщении ГСЧС.

В результате инцидента также уничтожено домашнее имущество и повреждены конструкции дома.

К спасательным работам были привлечены 22 человека и четыре единицы техники.