В Днепре прогремел взрыв в частном доме: есть погибший

В Днепре произошел взрыв в одноэтажном дачном доме, после которого начался пожар. Спасатели обнаружили внутри здания погибшего мужчину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области в Facebook.
По информации спасателей, сегодня утром поступило сообщение о взрыве на территории Новокадацкого района Днепра.
После того, как пожарные прибыли на место происшествия, они установили, что горит одноэтажное здание, крыша которого разрушена.
"Пожар локализован в 10:10 и ликвидирован в 11:29. Внутри помещения специалисты ГСЧС обнаружили тело погибшего мужчины 1976 года рождения", - сказано в сообщении ГСЧС.
В результате инцидента также уничтожено домашнее имущество и повреждены конструкции дома.
К спасательным работам были привлечены 22 человека и четыре единицы техники.
Напомним, 11 апреля вечером в сети сообщали о том, что в Днепре начался пожар на территории 89 колонии. Над городом виднелся густой дым.
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