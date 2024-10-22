У Краматорську підірвали авто начальника бойової підготовки ЗСУ, - джерела

Вибухівка спрацювала в той момент, коли машина почала рух. Водій у тяжкому стані, його доправили до лікарні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в селі Гвардійське в Одеської області стався вибух авто Української добровольчої армії (УДА), у якому перебували двоє людей - жінка і чоловік. Внаслідок чого вони отримали поранення.

Також ми розповідали про трагедію, яка сталася у квітні цього року. Тоді на автомобільній парковці під час перевантаження боєприпасів стався вибух. Загинуло двоє військових, ще двоє було поранено. Також травми отримали п’ятеро рятувальників, які прибули на гасіння пожежі.

Додамо, влітку правоохоронці повідомляли про те, що невідомий чоловік підірвав гранату в автомобілі мешканця Бучі.

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