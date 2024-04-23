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У Дніпрі пролунав вибух

Дніпро , Вівторок 23 квітня 2024 22:36
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У Дніпрі пролунав вибух Фото: у Дніпрі пролунав вибух (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У Дніпрі ввечері вівторка, 23 квітня, пролунав вибух. У місті та області оголошена повітряна тривога.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Детальної інформації щодо вибуху наразі немає.

Зазначимо, що у низці областей України зараз оголошена повітряна тривога. Окупанти вкотре атакують країну дронами та ракетами.

Оновлено 22:37

Як повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, українські військові збили ворожий дрон "Орлан-10" у Дніпровському районі.

Атака РФ по Україні 23 квітня

Нагадаємо, остання атака російських терористів по Україні відбулася у ніч проти 23 квітня. Загалом для удару ворог задіяв 15 безпілотників, 14 із них вдалося збити.

В Одесі внаслідок удару РФ дев'ять мирних жителів отримали поранення. Серед них було четверо дітей.

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Дніпропетровська область Вибух Війна в Україні Дніпро
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