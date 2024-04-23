У Дніпрі пролунав вибух
У Дніпрі ввечері вівторка, 23 квітня, пролунав вибух. У місті та області оголошена повітряна тривога.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Детальної інформації щодо вибуху наразі немає.
Зазначимо, що у низці областей України зараз оголошена повітряна тривога. Окупанти вкотре атакують країну дронами та ракетами.
Оновлено 22:37
Як повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, українські військові збили ворожий дрон "Орлан-10" у Дніпровському районі.
Атака РФ по Україні 23 квітня
Нагадаємо, остання атака російських терористів по Україні відбулася у ніч проти 23 квітня. Загалом для удару ворог задіяв 15 безпілотників, 14 із них вдалося збити.
В Одесі внаслідок удару РФ дев'ять мирних жителів отримали поранення. Серед них було четверо дітей.
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